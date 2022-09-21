У Держдумі радять росіянам не виїжджати за кордон і не пересуватися країною (відео)

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов дозволив відвідувати Красноярськ чи Омськ, але не рекомендував відпочивати в Туреччині. Під час часткової мобілізації найбільше людей можуть призвати у центральних та західних регіонах РФ.

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Росіянам порадили не виїжджати за кордон і не пересуватися країною після указу президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов у спілкуванні із російськими ЗМІ.

"У нас часткова мобілізація. Вона стосується не всієї країни. Тому додаткових обмежень, на мій погляд, не вводитиметься. Ви можете спокійно їхати до Красноярська чи Омська, але я б вам не радив їхати відпочивати до Туреччини", — підкреслив чиновник.

Росіяни, за його словами, можуть вільно пересуватися країною, якщо вони не отримали повістки до військкомату.

"Але краще цього не робити", — уточнив Картаполов.

Голова Комітету впевнений, що найбільше росіян під час часткової мобілізації призвуть у центральних та західних регіонах. Кожному федеральному суб'єкту Росії дадуть рознарядку з необхідної чисельності військових.

"Порівняти, наприклад, Московську область, Краснодарський край та Республіку Саха-Якутія. Звісно, вони непорівнянні за мобілізаційним ресурсом", — підкреслив Картаполов.

Часткова мобілізація в Росії — кому ще можна залишати країну

Член ради з прав людини за президента Росії Кирило Кабанов у спілкуванні з "РИА Новости" зазначив, що при частковій мобілізації за кордон можуть їхати ті, кому не видали повістку.

"За повної мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, але якщо людині прийшов повістка, то вона не може виїжджати", — сказав Кабанов.

Його запитали, чи можуть при частковій мобілізації виїжджати росіяни з військовим квитком, але без повістки. Член ради сказав, що це можливо.

"Юридично вони можуть виїжджати за кордон, тому що у когось військовий квиток обмежений — і він придатний лише у воєнний час. Він же не підпадає під часткову мобілізацію? Не потрапляє. Він може виїжджати", — пояснив Кабанов.

Глава Ростуризму Заріна Догузова зазначила, що додаткових обмежень на виїзд за кордон громадян Росії поки що не вводили.

Нагадаємо, що в указі Путіна про часткову мобілізацію засекретили 7-й пункт про кількість військовозобов'язаних, яких призвуть до армії. У Кремлі пізніше визнали, що в цьому пункті є інформація про заклик 300 тисяч осіб. Таку саму цифру озвучував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про часткову мобілізацію в Росії Путін оголосив зранку 21 вересня. Цей захід він пояснив захистом країни від "агресії Заходу". Литва привела війська до режиму підвищеної бойової готовності після наказу Путіна.

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального закликає до протестів та підпалів військкоматів через часткову мобілізацію.