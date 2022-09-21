Мобілізація у РФ: Литва привела війська до режиму підвищеної бойової готовності

Міноборони Литви вирішило підвищити рівень готовності армії у зв'язку з тим, що мобілізацію проводитимуть і в прикордонній області Калінінграда РФ.

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Міністерство оборони Литви розпорядилося привести свої війська до режиму підвищеної бойової готовності у зв'язку з оголошеною сьогодні частковою мобілізацією на території РФ. Про це у середу, 21 вересня, повідомив міністр оборони європейської держави Арвідас Анушаускас у своєму Twitter.

Литовський чиновник зазначив, що рішення привести сили швидкого реагування у стан підвищеної бойової готовності ухвалено на підставі того, що мобілізація проводитиметься, зокрема, і на території прикордонної з Литвою Калінінградської області РФ.

"Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної бойової готовності для запобігання будь-яким провокаціям з боку Росії", — написав Анушаускас.

Крім цього, міністр зазначив, що відповіддю на оголошену президентом РФ Володимиром Путіним буде нарощування поставок військової техніки Збройним Силам України для протистояння російській агресії. Водночас Анушаускас висловив думку, що рішення Кремля про мобілізацію було запізнілим, оскільки РФ відчуває нестачу офіцерів, низький рівень підготовки військ та слабке озброєння.

"Це ризиковане рішення може призвести до політичного хаосу", — зазначив глава Міноборони Литви.

Нагадаємо, під час звернення до народу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні відсьогодні. Під мобілізацію, згідно із заявою російського лідера, потраплять військові у запасі.

Раніше ми писали, що Латвія відмовилася видавати гуманітарні візи тим росіянам, які уникатимуть мобілізації на території РФ. Таке рішення ухвалено з міркувань безпеки, заявили у Міністерстві закордонних справ країни.