Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які уникають мобілізації

Влада країни також не скасує введені з 19 вересня обмеження на перетин кордону для громадян РФ із шенгенськими візами.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна не видаватиме гуманітарні візи громадянам Російської Федерації, які уникають мобілізації, з міркувань безпеки. Свою заяву глава МЗС Латвії опублікував у Twitter

Міністр додав, що влада також не скасує введені з 19 вересня обмеження на перетин кордону для громадян РФ із шенгенськими візами.

"Із метою безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші візи російським громадянам, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону, введені з 19 вересня для російських громадян із шенгенськими візами", — написав Рінкевичс.

Нагадаємо, що з 19 вересня країни прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія, а також Польща — обмежили в'їзд до Шенгенської зони для громадян Росії з візами ЄС, які приїжджають із туристичною, культурною, спортивною і діловою метою. Винятки склали лише дисидентів, володарів видів на проживання, дипломатів і навіть для тих, хто подорожує в Калінінград і з нього.

Сьогодні, 21 вересня, президент Володимир Путін звернувся до народу Росії та оголосив у країні часткову мобілізацію. На військову службу призвуть військовозобов'язаних запасу й тих, хто служив у лавах збройних сил.