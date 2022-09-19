"Вас тут не чекають": набула чинності заборона на в'їзд росіян у ЄС через країни Балтії та Польщу

Відсьогодні громадяни РФ не зможуть використовувати низку країн ЄС для в'їзду навіть для транзиту, а процес оформлення шенгенських віз для росіян був ускладнений.

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Із півночі понеділка, 19 вересня, набула чинності заборона на в'їзд росіян із шенгенськими візами в Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Заборона поширюється на тих власників віз, які отримали їх на в'їзд в інші країни ЄС. Відповідний крок уряди чотирьох країн анонсували в спільній заяві, опублікованій 8 вересня.

Згідно з новими правилами, росіяни також не зможуть використовувати Естонію, Латвію, Литву та Польщу як країни для транзиту.

"Винятки будуть збережені для дисидентів, гуманітарних осіб, членів сім'ї, власників видів на проживання, для полегшення перевезення товарів і транспортних послуг, дипломатичних місій, транзитних об'єктів для мандрівників у та з Калінінграда тощо", — запевнили глави урядів у спільній заяві.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України та забирайтеся з цієї прекрасної країни!" — прокоментував ініціативу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Водночас прем'єр-міністри заявили про необхідність надати дисидентам із РФ можливість залишити територію держави-агресора.

Також Асоціація туроператорів Росії повідомила, що ці чотири країни, а також Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають документи на оформлення туристичних віз.

Зазначимо, що на рівні всього Євросоюзу також ухвалили рішення про відміну спрощеного візового режиму з РФ. Для рядових росіян це означає:

подорожчання візового збору з 35 до 80 євро;

збільшення часу оформлення візи (від 15 до 45 днів);

потрібно надавати більше підтверджувальних документів;

посилення правил видачі довгострокових і багаторазових віз.

Крім цього, відсьогодні спрощений візовий режим для громадян РФ скасувала і Швейцарія. Для них вартість візи зросла з 35 до 80 євро, термін оформлення — з 5 до 15 днів, скасовано пільги для студентів, спортсменів і далекобійників.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії позбавили постійної посвідки на проживання чоловіка з громадянством РФ, який влітку цього року вимагав у двох українських біженок говорити російською мовою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз може заборонити видавати туристичні візи росіянам віком від 25 років, тоді як ті, хто не досяг цього віку, збережуть за собою можливість відвідувати ЄС.