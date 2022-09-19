"Вас здесь не ждут": вступил в силу запрет на въезд россиян в ЕС через страны Балтии и Польшу

С сегодняшнего дня граждане РФ не смогут использовать ряд стран ЕС для въезда даже в целях транзита, а процесс оформления шенгенских виз для россиян был усложнен.

Related video

С полуночи понедельника, 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Запрет распространяется на тех держателей виз, которые получили их на въезд в другие страны ЕС. Соответствующий шаг правительства четырех стран анонсировали в совместном заявлении, опубликованном 8 сентября.

Согласно новым правилам, россияне также не смогут использовать Эстонию, Латвию, Литву и Польшу в качестве стран для транзита.

"Исключения будут сохранены для диссидентов, гуманитарных лиц, членов семьи, владельцев видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий, транзитных объектов для путешественников в и из Калининграда и т.д", — заверили главы правительств в совместном заявлении.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" — прокомментировал инициативу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Вместе с тем премьер-министры заявили о необходимости предоставить диссидентам из РФ возможность покинуть территорию государства-агрессора.

Тем временем Ассоциация туроператоров России сообщила, что эти четыре страны, а также Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы на оформление туристических виз.

Отметим, что на уровне всего Евросоюза также принято решение об отмене упрощенного визового режима с РФ. Для рядовых россиян это означает:

подорожание визового сбора с 35 до 80 евро;

увеличение времени оформления визы (от 15 до 45 дней);

потребуется предоставлять больше подтверждающих документов;

ужесточение правил выдачи долгосрочных и многократных виз.

Помимо этого с сегодняшнего дня упрощенный визовый режим для граждан РФ отменила и Швейцария. Для них стоимость визы выросла с 35 до 80 евро, срок оформления — с 5 до 15 дней, отменены льготы для студентов, спортсменов и дальнобойщиков.

Напомним, недавно в Эстонии лишили постоянного вида на жительства мужчину с гражданством РФ, который летом этого года требовал у двух украинских беженок говорить на русском языке.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз может запретить выдавать туристические визы россиянам старше 25 лет, в то время как те, кто не достиг этого возраста, сохранят за собой возможность посещать ЕС.