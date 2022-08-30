"Одержимость молодежью из РФ": в ЕС хотят не запрещать въезд россиянам младше 25, — СМИ

Ограничение на выдачу виз заставит россиян задуматься о последствиях войны против Украины, считают в ЕС.

Во вторник-среду, 30-31 августа, лидеры стран Евросоюза обсудят новые санкции в отношении России, в частности, возможность ограничения выдачи виз гражданам РФ. В конечном итоге блок может запретить выдавать туристические визы россиянам старше 25 лет, в то время как те, кто не достиг этого возраста, сохранят за собой возможность посещать ЕС. Об этом со ссылкой на источники в ЕС сообщило издание EUObserver.

По словам собеседника издания в дипломатических кругах Евросоюза, существует множество идей касательно того, какие именно ограничения на выдачу виз гражданам РФ могут быть введены в конечном итоге — будущий запрет, согласно одному из сценариев, коснется "только определенных категорий россиян".

Другой источник в ЕС сказал, что внутри блока продвигается идея об освобождении молодых россиян от каких-либо визовых ограничений.

"В кругах ЕС, принимающих решения, есть какая-то одержимость российской молодежью — моложе 25 лет", — сказал собеседник журналистов.

При этом он отметил, что большинство российских солдат, которые совершали военные преступления в Украине, моложе 25 лет, поэтому необходимо избавиться от идеи о том, что полномасштабная война против Украины является просто "войной Путина".

"Я ожидаю, что отдельные переговоры о полном запрете на въезд российских туристов начнутся только после решения, принятого в среду", — сказал дипломат ЕС.

По данным New York Times, у Евросоюза уже заканчиваются санкции, которые можно было бы ввести против Москвы, и некоторые в ЕС считают, что визовый запрет или визовые ограничения дадут понять простым россиянам, что они и их правительство должны столкнуться с последствиями полномасштабного вторжения в Украину.

Издание отмечает, что в качестве компромисса политический блок мог бы приостановить действие некоторых частей соглашения об упрощении визового режима, заключенного в 2007 году, которое упростило и удешевило процесс получения виз для въезда в ЕС. Журналисты напомнили, что части соглашения, касающиеся свободы передвижения российских чиновников и бизнесменов, были приостановлены еще в конце февраля, а расширение запретов отменит преференции для остальных граждан РФ в этом вопросе.

Напомним, ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал идею запретить въезд на территорию ЕС всем гражданам РФ. По его мнению, нельзя закрывать возможность покинуть Россию тем, кто этого хочет в сложившихся обстоятельствах. По данным СМИ, также против ограничения выдачи виз россиянам выступила Германия, другие страны, такие как Польша, Финляндия и страны Балтии, уже стремятся ввести соответствующе запреты.

Тем временем правительство Эстонии утвердило решение, согласно которому граждане РФ не могут посетить страну с целью туризма, культуры, спорта и бизнеса с 18 августа