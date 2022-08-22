Боррель против: в ЕС раскритиковали идею запретить въезд для россиян

Главный дипломат Евросоюза считает, что закрыть границы стран блока для граждан РФ "плохая идея" и в этом вопросе нужно подходить более избирательно.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал идею запретить въезд на территорию ЕС всем гражданам РФ. Обсуждение этого вопроса главами МИД европейских стран пройдет на следующей неделе. Об этом со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства блока сообщает агентство Bloobmerg.

"Запретить въезд всем россиянам — плохая идея. Мы должны быть более избирательными", — цитирует Борреля издание, добавив, что существует много россиян, которые хотят бежать из РФ, так как не хотят "жить в такой ситуации".

При этом европейский дипломат отметил, что ЕС не должен впускать российских олигархов.

По данным агентства, Евросоюз обсудит запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге в конце августа. За всеевропейский запрет выступают власти Эстонии, Латвии и Финляндия. Против уже выступил канцлер Германии Олаф Шольц — он призвал с осторожностью относиться к этой идее.

При этом Эстония уже объявила, что введет полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан РФ, если Евросоюз не достигнет общего соглашения в этом вопросе. Эстония предоставит соответствующее предложение Еврокомиссии перед встречей глав МИД.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Лиапвски сообщил, что правительство страны, которое на данный момент председательствует в ЕС, будет добиваться приостановки действия соглашений Евросоюза об упрощении визового режима с государством-агрессором и Беларусью.

Напомним, ранее правительство Эстонии утвердило решение, согласно которому граждане РФ не могут посетить страну с целью туризма, культуры, спорта и бизнеса с 18 августа. Исключением стали российские дипломаты, члены их семей, а также работники в сфере международной торговли.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал запрет на въезд всех граждан РФ в страны ЕС и эмбарго на энергоресурсы идеальными санкциями в отношении России в условиях полномасштабной войны.