Единственный способ повлиять на Путина: Зеленский рассказал о главном страхе президента РФ

Президент Украины считает, что запрет на въезд в Евросоюз граждан России заставит их начать бороться с путинским режимом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза и эмбарго на энергоресурсы стали бы идеальными санкциями в отношении России. Об этом он рассказал в интервью Washington Post.

"В этих санкциях нет ничего, что отнимало бы имущество или человеческую жизнь. Я с самого начала говорил, что считаю самыми важными санкциями закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую территорию, — подчеркнул Зеленский. — Что ж, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию".

Президент уверен, что все россияне, независимо от своей гражданской позиции, несут ответственность за то, что их страной управляют люди, развязавшие войну. Теперь пришло время им заявить о несогласии с агрессивной политикой России.

"Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает, — уверен Владимир Зеленский. — Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год и увидите результат".

Напомним, 5 августа латвийское правительство приняло решение о приостановлении оформления виз любых видов гражданам Российской Федерации. За несколько дней до этого Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам, поскольку они считают, что "мир должен жить по их правилам".

10 августа стало известно о том, что в Евросоюзе обсуждают идею ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ в рамках готовящегося нового пакета санкций в отношении России.

В Эстонии, не дожидаясь решения коллег по ЕС, запретили въезд в страну для россиян с 18 августа. Запрет не затрагивает российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. Также министр иностранных дел Польши заявил о начала разработки концепции, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.