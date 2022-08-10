В ЕС обсуждают введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Вопрос о закрытии Шенгенской зоны для граждан РФ на обсуждение вынесли несколько стран Евросоюза, сообщили в правительстве Германии.

Власти стран Евросоюза обсуждают идею ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ в рамках готовящегося нового пакета санкций в отношении России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает российское агентство "РИА Новости".

"(Предложение) выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе", — сказал Хебештрайт, добавив, что он не может сообщить о промежуточных результатах обсуждения.

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли введение запрета канцлер Германии Олаф Шольц, представитель правительства отметил, что пока не может сообщить такую информацию.

Тем временем в правительстве Швеции не исключили прекращения выдачи виз россиянам в одностороннем порядке или вместе с ЕС, сообщило издание Dagens Industri со ссылкой на министра по делам миграции Андерса Игемана.

В свою очередь журналист Рикард Йозвяк оценил возможность введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ как маловероятную, однако, по его мнению, "все возможно". Соответствующий вопрос будет обсуждаться в конце августа на встрече ЕС в Праге, указал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня призвал все страны ЕС и "Большой семерки" прекратить выдавать визы гражданам России.

"Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", — написал дипломат.

Напомним, ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде расширить санкции в отношении России за развязанную ею полномасштабную войну.

По данным СМИ, Россия уже обратилась к Турции за помощью в обходе санкций.