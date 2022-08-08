Зеленский предложил парламенту расширить санкции против РФ и ее граждан: что известно

Документ предусматривает введение ограничений сроком на 10 лет. Санкции могут коснуться приватизации, публичных закупок, вывода капитала, передачи технологий и т.д для лиц, связанных с РФ.

Украина намерена расширить санкции против России и ее граждан. Соответсвующий законопроект №7640 подал в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский. В частности, пакет санкций будет состоять из 10 пунктов, которые были одобрены Советом национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно проекту постановления, Зеленский предлагает украинским депутатам одобрить решение СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ", которое было принято 5 августа.

Ограничения будут касаться российских граждан, юридических лиц из России и Украины конечным собственником, членом и участником которых являются РФ и ее граждане. Также это будет касаться лиц, которые связанны с Москвой. Отметим, что под ограничения не попадут российские граждане, которые имеют разрешение на проживание в Украине. Санкции будут введены на 10 лет.

Пакет санкций от СНБО состоит из 10 пунктов и предусматривает:

запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц из РФ;

остановку действия специальных разрешений на добычу ископаемых на территории Украины личностям, связанных с РФ;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;

запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией;

запрет на заход российских невоенных суден в морские территориальные воды, порты. Совершение любых полетов в Украину из России с помощью российских воздушных суден, находящихся в реестрах РФ;

запрет на покупку ценных бумаг, эмитентами которых являются личности, связанные с РФ;

запрет на выдачу разрешений и лицензий НБУ на инвестирование в Россию;

прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в РФ;

запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с Россией.

Напомним, 8 августа СМИ сообщали, что ЕС может ввести санкции против Турции из-за сотрудничества с Россией. По информации журналистов, если Анкара поможет Москва обходить западные санкции, то может сама столкнуться с ограничениями.

Ранее, 26 июля журналисты сообщали, что Россия продолжит поставлять в ЕС минимальное количество газа из-за санкций. Европейские чиновники считают, что если объем поставок российского газа к зиме не увеличится, то Европа столкнется с острой нехваткой топлива.