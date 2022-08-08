ЕС может ввести санкции против Турции из-за сотрудничества с Россией, – Financial Times

Европейские политики обеспокоены сближением Анкары с Москвой. Если республика поможет стране-агрессору обходить западные санкции, то может сама столкнуться с ограничениями.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Турции, если Анкара поможет Российской Федерации обходить западные ограничения. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на шестерых чиновников из ЕС.

Как сообщают журналисты, европейские политики всерьез обеспокоены сближением Турции и России. Речь, в частности, идет о наращивании товарооборота и сотрудничестве в области энергетики, финансов и торговли двух государств.

Официальные переговоры о введении санкции против Турции в Евросоюзе пока еще не проводились. Тем не менее, европейские чиновники пристально следят за развитием отношений между Москвой и Анкарой, готовясь отреагировать в случае необходимости. К примеру, рассматривается возможность давления на западные компании и банки, чтобы они ушли с турецкого рынка или, как минимум, существенно сократили свое присутствие в стране.

"Я бы не исключал каких-либо негативных действий, если Турция слишком сблизится с Россией", – отметил один из европейских дипломатов.

Издание уточняет, что такие меры способны подорвать экономику в Турции, и так страдающую от инфляции.

В то же время, единого мнения в европейских странах относительно санкций против Анкары нет. Скорее всего, многие страны не захотят окончательно потерять для себя прибыльный турецкий рынок, поэтому могут высказаться против подобного решения.

В Анкаре прекрасно знают, чем грозит стране сближение со страной-агрессором, продолжает издание. Более того, в июне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо проводил рабочую встречу с представителями турецкого бизнеса и банков и предупреждал их о готовности Вашингтона ввести вторичные санкции за сотрудничество с РФ. Несмотря на это, президент Турции Реджеп Эрдоган уже анонсировал развитие на территории страны российской платежной системы "Мир", что является как раз такой возможностью для обхода западных санкций.

Помимо этого, Россия и Турция договорились об оплате поставок российского газа за рубли.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Глава государства считает, что "украинский кризис" можно разрешить в результате переговоров.

Ранее Фокус писал о том, что в ходе встречи в Сочи Эрдоган и Путин обсуждали ряд тем: от двустороннего сотрудничества до войн в Украине, Нагорном Карабахе и Сирии.