Переговоры закончились: стало известно, о чем Путин говорил с Эрдоганом

В ходе встречи в Сочи президенты обсуждали ряд тем: от двустороннего сотрудничества до войн в Украине, Нагорном Карабахе и Сирии. Также стороны договорились, что Анкара будет платить в рублях за российский газ.

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков встреча длилась более четырех часов.

Российский президент поблагодарил Эрдогана за его усилия, нацеленные на открытие "зернового коридора" из Украины, также он надеется, что турецкий лидер согласится развивать торгово-экономические связи с Россией. В ответ Эрдоган сказал, что сторонам предстоит "открыть новую страницу в вопросах сотрудничества", и подчеркнул, что очень важно не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую", которую сооружают по российскому проекту.

При этом Эрдоган согласился часть платежей за российский газ проводить в рублях, рассказал после переговоров вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы переходим постепенно на национальные валюты, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе для развития нашей денежно-финансовых отношений", — сказал он.

Песков также заявил, что в процессе переговоров обсуждали "региональную проблематику: войны в Украине, Нагорном Карабахе и в Сирии.

По словам пресс-секретаря, по итогам встречи президенты приняли совместное заявление, но его текст пока не опубликован. Пресс-конференцию участники переговоров решили не проводить, сославшись на напряженный график.

Накануне старта переговоров издание The Washington Post со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило, что Путин намерен просить Эрдогана помочь обойти западные санкции в банковском, энергетическом и промышленном секторах.

Напомним, Эрдоган прибыл в Сочи вместе с министрами иностранных дел, энергетики, финансов, обороны, сельского хозяйства и торговли, а также другими официальными лицами.

До этих переговоров Путин и Эрдоган встречались 19 июля в Иране. Один из вопросов, который обсуждали президенты, был посвящен "зерновому коридору" из Украины.

Также сообщалось, что Путин предложил Эрдогану построить завод по производству беспилотников Bayraktar TB2.