Переговори закінчилися: стало відомо, про що Путін говорив із Ердоганом

Під час зустрічі в Сочі президенти обговорювали низку тем: від двосторонньої співпраці до воєн в Україні, Нагірному Карабаху та Сирії. Також сторони домовилися, що Анкара платитиме в рублях за російський газ.

У Сочі завершилися переговори президента Росії Володимира Путіна з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Як повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зустріч тривала понад чотири години.

Російський президент подякував Ердогану за його зусилля, націлені на відкриття "зернового коридору" з України, також він сподівається, що турецький лідер погодиться розвивати торговельно-економічні зв'язки з Росією. У відповідь Ердоган сказав, що сторони мають "відкрити нову сторінку в питаннях співпраці", і підкреслив, що дуже важливо не допустити збоїв у будівництві АЕС "Аккую", яку споруджують за російським проєктом.

При цьому Ердоган погодився частину платежів за російський газ проводити в рублях, розповів після переговорів віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

"Ми переходимо поступово на національні валюти, і на першому етапі частина постачань оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", — сказав він.

Пєсков також заявив, що в процесі переговорів обговорювали "регіональну проблематику: війни в Україні, Нагірному Карабаху та Сирії".

За словами прессекретаря, за підсумками зустрічі президенти ухвалили спільну заяву, але її текст наразі не опублікований. Пресконференцію учасники переговорів вирішили не проводити, пославшись на напружений графік.

Напередодні старту переговорів видання The Washington Post із посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що Путін має намір просити Ердогана допомогти обійти західні санкції в банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Нагадаємо, Ердоган прибув у Сочі разом із міністрами закордонних справ, енергетики, фінансів, оборони, сільського господарства й торгівлі, а також іншими офіційними особами.

До цих переговорів Путін і Ердоган зустрічалися 19 липня в Ірані. Одне з питань, яке обговорювали президенти, було присвячене "зерновому коридору" з України.

Також повідомлялося, що Путін запропонував Ердогану побудувати завод із виробництва безпілотників Bayraktar TB2.