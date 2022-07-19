"Решить все вопросы не удалось": Путин высказался о встрече с Эрдоганом в Иране (видео)

Президент РФ заявил, что переговоры по поводу "зернового коридора" из Украины продвинулись, но деталей уточнять не стал.

Во вторник, 19 июля, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Иране. Один из вопросов, который обсуждали президенты, был посвящен "зерновому коридору" с Украины, сообщают российские СМИ.

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Также Путин и Эрдоган обсуждали на встрече в Иране общие экономические проекты и товарооборот между Турцией и Россией.

За словами Владимира Путина, переговоры по вывозу украинского зерна через Черное море продвинулись вперед. Однако, что на практике это будет значить для экспорта зерновых через морские порты, президент РФ не уточнил.

"Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", — добавил он.

Президент Турции в свою очередь заявил о том, что в ходе последних стамбульских переговоров по зерну позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной.

Что еще обсуждали Путин и Эрдоган в Иране

Также Путин и Эрдоган отметили, что отношения России и Турции развиваются, несмотря ни на что, а товарооборот — растет.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере.

"Сегодня мы увиделись с друзьями за границей. Сегодня мы поделимся насыщенной повесткой дня. Я считаю, что в ходе этого процесса подход России к нашим посредническим усилиям является положительным. Подход российской делегации на последних стамбульских встречах был очень позитивным. Я лично благодарю Вас от имени моей делегации. Надеюсь, наши встречи будут плодотворными", — сказал президент Турции.

К слову, в последний раз лидеры двух стран — Путин и Эрдоган — встречались на двухсторонних переговорах осенью 2021 года.

Напомним, коридор для вывоза зерна из Украины может заработать уже на этой неделе. Ожидается, что в период с 18 по 24 июля Украина, Россия, Турция и ООН подпишут соглашение, после чего заработает коридор для поставок зерновых на мировой рынок через Черное море.

Ранее также стало известно о том, что Путин и Эрдоган собираются тет-а-тет обсудить вывоз зерна из Украины. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.