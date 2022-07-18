Путин лично обсудит с Эрдоганом вывоз зерна из Украины, — Кремль

Встреча лидеров двух стран пройдет на саммите в Тегеране 19 июля. Российская сторона выразила приверженность стамбульским переговорам по зерну.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Тегеране 19 июля вопрос вывоза зерна через заблокированные российскими войсками украинские порты. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает агентство РИА Новости.

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"Да, конечно. Это (вопрос поставок зерна из Украины — ред.) будет обсуждаться. Работа ведется весьма активно… Этот вопрос будет обсуждаться между президентами — это сто процентов", — цитирует Ушакова издание.

Также помощник российского лидера напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошел первый раунд переговоров по вопросу поставок зерна с представителями Украины, РФ, Турции и Организации Объединенных Наций. Тогда стороны договорились подготовить соглашение, которое бы определяло принцип вывоза зерна из Украины.

"Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена", — сказал Ушаков.

Напомним, в ходе трехчасовых переговоров в Стамбуле 13 июля стороны приняли решение создать в Турции координационный центр для решения "зернового вопроса". В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что уже в период с 18 по 24 июля будет подписано соответствующее соглашение.

Также 13 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Москва находятся "в двух шагах" от заключения "зернового соглашения".

Тем временем сегодня стало известно, что российские военные нанесли удар по Днепропетровской области, в результате которого пострадал элеватор в Синельниковском районе с 5 000 тонн зерна.