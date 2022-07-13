Вывоз зерна: Украина и Россия "в двух шагах" от соглашения, – Кулеба

Министр уверен, что РФ хочет выглядеть "спасительницей" Африки и Азии от голода. Владимир Путин знает и о доходах Украины от экспорта зерна на международные рынки.

Украина и Россия буквально "в двух шагах" от договоренностей по экспорту зерновых культур. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.

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"Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся на завершающей стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна", – объяснил министр.

Украина, по его словам, готова вывозить зерно на международный рынок и находятся "в одной лодке" со странами, которые сильно нуждаются в нем.

Если россияне и далее будут использовать запрет на экспорт зерна в качестве "голодных игр", они продолжат настаивать на важности переговоров, добавил Кулеба.

[ + – ] РФ не заинтересована в экспорте зерна из Украины Фото: Иллюстративное фото

По оценке главы МИД, РФ не заинтересована в экспорте зерна из Украины и хочет показать странам Африки и Азии спасение от голода.

"Они (россияне) знают, что если мы будем экспортировать, то получим доходы от международных рынков. Это сделает нас сильнее", – резюмировал Кулеба.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 июля обсуждал вывоз украинского зерна с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган говорил ему о необходимости организовать безопасные коридоры в Черном море.

[ + – ] Эрдоган обсуждал экспорт зерна из Украины с Зеленским и Путиным Фото: Anadolu Agency

В этот же день Реджеп Эрдоган обсуждал экспорт зерна с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что после деоккупации от войск РФ острова Змеиный в порты Дуная 12 июля зашли первые 8 иностранных судов, чтобы вывезти агропродукцию.

Россияне часто воруют украинское зерно. 3 июля турецкие таможенники задержали сухогруз Zhibek Zholy под российским флагом. Он привез в город Карасу зерно из оккупированного Бердянска.