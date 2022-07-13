Вывоз зерна: Украина и Россия "в двух шагах" от соглашения, – Кулеба
Министр уверен, что РФ хочет выглядеть "спасительницей" Африки и Азии от голода. Владимир Путин знает и о доходах Украины от экспорта зерна на международные рынки.
Украина и Россия буквально "в двух шагах" от договоренностей по экспорту зерновых культур. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.
"Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся на завершающей стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна", – объяснил министр.
Украина, по его словам, готова вывозить зерно на международный рынок и находятся "в одной лодке" со странами, которые сильно нуждаются в нем.
Если россияне и далее будут использовать запрет на экспорт зерна в качестве "голодных игр", они продолжат настаивать на важности переговоров, добавил Кулеба.
По оценке главы МИД, РФ не заинтересована в экспорте зерна из Украины и хочет показать странам Африки и Азии спасение от голода.
"Они (россияне) знают, что если мы будем экспортировать, то получим доходы от международных рынков. Это сделает нас сильнее", – резюмировал Кулеба.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 июля обсуждал вывоз украинского зерна с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган говорил ему о необходимости организовать безопасные коридоры в Черном море.
В этот же день Реджеп Эрдоган обсуждал экспорт зерна с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что после деоккупации от войск РФ острова Змеиный в порты Дуная 12 июля зашли первые 8 иностранных судов, чтобы вывезти агропродукцию.
Россияне часто воруют украинское зерно. 3 июля турецкие таможенники задержали сухогруз Zhibek Zholy под российским флагом. Он привез в город Карасу зерно из оккупированного Бердянска.