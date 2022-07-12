Деблокада Змеиного: в порты Украины зашли первые иностранные суда для вывоза зерна

Корабли ВМС Украины обеспечивают безопасность прохода для иностранных сухогрузов через устье Быстрое, которые будут вывозить украинскую агропродукцию.

Первые восемь иностранных судов зашли в порты Дуная для вывоза агропродукции через устье Быстрое на канале Дунай — Черное море. С целью обеспечения безопасности корабли Военно-морских сил Украины сопровождают сухогрузы, прибывающие за украинскими грузами. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ВМС Украины.

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"По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-Морские Силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины", — говорится в публикации.

Военные отметили, что проход судов по этому маршруту стал возможен после освобождения острова Змеиный от российских оккупационных сил, поскольку остров имеет стратегическое значение в плане надводного и частично воздушного контроля в этой части моря.

Также в ВМС пояснили, что из-за блокады российским флотом маршрутов гражданские корабли иностранных компаний вынуждены были проходить через канал Сулина, что привело к затору из более 130 судов, которые по несколько дней ожидали проход.

[ + – ] Скопление судов у прохода Сулина

В пресс-службе ВМС напомнили, что из-за блокады украинских портов в Черном море, были заблокированы миллионы тонн украинской агропродукции, значительная часть которой была предназначена для стран в рамках Всемирной продовольственной программой ООН по борьбе с голодом.

Несмотря на ложные заявления россиян о якобы "жестах доброй воли", военный флот РФ продолжает блокаду портов. Кроме того, недавно в результате ракетного удара было потоплено бункеровщик Millennial Spirit, который следовал под флагом Молдовы, сообщили в ВМС.

Ранее Администрация морских портов Украины сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай. Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный.

Турецкая таможня 3 июля задержала сухогруз Zhibek Zholy под российским флагом, прибывший в город Карасу с грузом зерна из оккупированного Бердянска. Как сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, Украина надеется на на арест Zhibek Zholy и конфискацию зерна, незаконно вывезенного россиянами.