Деблокада Зміїного: у порти України зайшли перші іноземні судна для вивезення зерна

Кораблі ВМС України гарантують безпеку проходу для іноземних суховантажів через гирло Бистре, які вивозитимуть українську агропродукцію.

Перші вісім іноземних суден зайшли до портів Дунаю для вивезення агропродукції через гирло Бистре на каналі Дунай — Чорне море. З метою гарантування безпеки кораблі Військово-морських сил України супроводжують суховантажні судна, які прибувають за українськими вантажами. Про це у Facebook повідомила пресслужба ВМС України.

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"За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України приєдналися до організації забезпечення перевезень цивільними судами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України", — йдеться у публікації.

Військові зазначили, що прохід суден цим маршрутом став можливим після звільнення острова Зміїний від російських окупаційних сил, оскільки острів має стратегічне значення у плані надводного та частково повітряного контролю в цій частині моря.

Також у ВМС пояснили, що через блокаду російським флотом маршрутів цивільні кораблі іноземних компаній змушені були проходити через канал Сулина, що призвело до затору з понад 130 суден, які по кілька днів чекали на прохід.

[ + – ] Скупчення суден біля проходу Сулина

У пресслужбі ВМС нагадали, що через блокаду українських портів у Чорному морі було заблоковано мільйони тонн української агропродукції, значна частина якої була призначена для країн у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН із боротьби з голодом.

Незважаючи на хибні заяви росіян про нібито "жести доброї волі", військовий флот РФ продовжує блокаду портів. Крім того, нещодавно внаслідок ракетного удару було потоплено бункерувальник Millennial Spirit, який прямував під прапором Молдови, повідомили у ВМС.

Раніше Адміністрація морських портів України повідомила про відновлення судноплавства каналом Дунай. Це стало можливим завдяки визволенню від російських військ острова Зміїний.

Турецька митниця 3 липня затримала суховантажне судно Zhibek Zholy під російським прапором, який прибув у місто Карасу з вантажем зерна з окупованого Бердянська. Як повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, Україна сподівається на арешт Zhibek Zholy та конфіскацію зерна, незаконно вивезеного росіянами.