Звільнення Зміїного дозволить Україні використати гирло Дунаю для експорту зерна

Судноплавство по каналу Дунай — Чорне море через гирло Бистре вже відновлено.

Завдяки звільненню від ЗС РФ острова Зміїний в Україні відновлено судноплавство каналом Дунай — Чорне море. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Тепер судна, що перевозять сільськогосподарську продукцію, зможуть використовувати для транспортування гирло Бистре.

"З огляду на звільнення від російських військ острова Зміїний і скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Сулина, можливе використання каналу гирла Бистре суднове ходу Дунай — Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", — уточнюється в повідомленні відомства.

Глибоководний судноплавний канал Дунай — Чорне море розташований в Одеській області та проходить територією Дунайського біосферного заповідника. Довжина суднового ходу природними руслами річок становить 172,36 км, довжина штучного морського підхідного каналу — 3,4 км. Рішення про його будівництво ухвалили у 2004 р.

Проєкт є альтернативою судноплавному Сулинському каналу на території Румунії.

Нагадаємо, 4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціях. Загальну вартість втраченого обладнання та озброєння у ЗМІ оцінюють у 920 млн доларів. В РФ відхід зі Зміїного назвали "жестом доброї волі".

7 липня над островом Зміїний підняли український прапор.