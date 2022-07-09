Освобождение Змеиного позволит Украине использовать устье Дуная для экспорта зерна

Судоходство по каналу Дунай — Черное море через устье Быстрое уже восстановлено.

Благодаря освобождению от ВС РФ острова Змеиный в Украине восстановлено судоходство по каналу Дунай — Черное море. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Теперь суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, смогут использовать для транспортировки устье Быстрое.

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода Дунай — Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", — уточняется в сообщении ведомства.

Глубоководный судоходный канал Дунай — Черное море расположен в Одесской области и проходит по территории Дунайского биосферного заповедника. Длина судового хода по природным руслам рек составляет 172,36 км, протяженность искусственного морского подходного канала — 3,4 км. Решение о его строительстве приняли в 2004 г.

Проект является альтернативой судоходному Сулинскому каналу на территории Румынии.

Напомним, 4 июля командование ОК "Юг" заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уход российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. Общая стоимость потерянного оборудования и вооружения в СМИ оценивают в 920 млн долларов. В РФ уход со Змеиного назвали "шагом добровой воли".

7 июля над островом Змеиный подняли украинский флаг.