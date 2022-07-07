Над островом Змеиный подняли украинский флаг (фото, видео)

"Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный — это Украины", — написано на одном из флагов, которые теперь возвышаются на острове.

Украинские военные установили на освобожденном острове Змеиный флаг Украины. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Телеграме.

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Государственный флаг установили на острове Змеиный с текстом: "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный — это Украина". Также на нем есть надпись "ГУР МОУ" — Главное управление разведки Минобороны Украины. На флаге расписался начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

На остове также установили красно-черный флаг наряду с сине-желтым. Примечательно, что российские войска после себя оставили беспорядок.

[ + – ] Надпись на флаге, который отправили на остров

Отметим, 4 июля командование ОК "Юг" заявило о завершении операции на острове Змеиный. Уходу российских войск с острова произошел после ряда украинских ударов по их технике и позициям. Общая стоимость потерянного оборудования и вооружения в СМИ оценивают в 920 млн долларов. В РФ уход со Змеиного назвали "шагом добровой воли".

Напомним, 7 июля ВС РФ нанесли ракетный удар по острову Змеиный.

В британской разведке отмечали, что ВС РФ ушли из острова из-за уязвимости ударов ВСУ. Последние несколько недель украинская армия наносила удары по российскому гарнизону и уничтожала корабли снабжения. Гарнизон оказался в изоляции.