30 июня 2022 года РФ сделала "жест доброй воли" на Змеином: как Украина вернула морской плацдарм

30 июня 2022 года Министерство обороны Российской Федерации объявило о новом "жесте доброй воли" и вывело подразделения с острова Змеиный. После серии ударов по российским войскам те эвакуировались с острова. Цель ВСУ достигнута, сообщили в оперативном командовании "Юг". В течение последующих лет украинские спецназовцы постепенно раскрывали тайну освобождения острова. Среди прочего, речь шла о сложной многоэтапной операции, которую осуществили с помощью артиллерии на баржах, бойцов Главного управления разведки и других подразделений Сил обороны.

4 июля 2022 года, через четыре дня после заявления Минобороны РФ, руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге заявила, что на острове Змеиный водружен украинский флаг. Прошли годы после спецоперации, и Фокус собрал информацию о том, как Украина избавилась от россиян, которые пытались закрепиться на острове в 35 км от Вилкового.

"Флаг Украины водружен на острове Змеиный. Военная операция завершена, и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины", — заявила Гуменюк.

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Освобождение острова "Змеиный" — подробности спецоперации ГУР и СОУ

Об освобождении острова "Змеиный" с 2022 года и по сегодняшний день не раз рассказывал тогдашний глава ГУР Кирилл Буданов, бойцы подразделения "Тимур" ГУР и частей ССО, бойцы центра "Альфа" СБУ, а также другие военные, участвовавшие в спецоперации. Выяснилось, что Украина предприняла несколько попыток: одна закончилась в море, поскольку бойцы не добрались до острова, другая остановилась на полпути из-за нехватки ресурсов. По словам Буданова, важнейшую роль сыграло уничтожение ракетного крейсера "Москва", потопленного 14 апреля 2022 года. Если бы не удалось потопить этот корабль ВС РФ ракетами "Нептун", то он обеспечивал бы "зонтик" ПВО Змеиному, и тогда Силы обороны не смогли бы пробраться на остров.

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Освобождение острова "Змеиный" — документальный фильм ГУР

Одна из неудачных попыток произошла в мае, сообщили в спецподразделении "Тимур". Бойцы не смогли высадиться на остров, и их унесло в открытое море. Военные несколько дней провели на надувных лодках, постоянно вычерпывая воду, и их постепенно сносило к так называемым "башням Бойко", которые на тот момент находились под полным контролем россиян. Время от времени они запускали сигнальные ракеты, и одну из них заметили с вертолета, отправленного на поиски: бойцов спасли, а операцию перенесли на другое время.

В ходе очередной попытки украинские спецназовцы высадились на Змеином и вступили в бой с гарнизоном, оставленным там ВС РФ. В какой-то момент 50 % острова контролировали украинцы, 50 % — россияне. У обеих сторон не хватило ресурсов для достижения окончательного преимущества, поэтому в итоге бойцы СОУ отступили.

Перед тем, как предпринять последнюю удачную попытку, Украина провела тщательную подготовку. Змеиный обстреливала САУ "Богдана", которую установили на барже на определенном расстоянии от берега, так что снаряды долетали до целей. К этой же операции подключили САУ CAESER, полученную от западных партнеров. Украинская артиллерия уничтожала военную технику ВС РФ — как имевшуюся на месте, так и ту, которую регулярно подвозили из временно оккупированного Крыма. Впрочем, в определенный момент россияне сели на катера и сбежали с острова: это произошло 30 июня 2022 года, и российское командование заявило, что сделало жест "доброй воли". Тем временем на остров вошли украинские войска, которые обезвредили минные заграждения, обыскали территорию и установили на острове государственный флаг — это произошло 4 июля 2022 года, и это еще одна важная дата российско-украинской войны.

Освобождение острова "Змеиный" — местоположение на карте Фото: DeepState

Сколько обошелся "жест доброй воли" для РФ?

Издание Forbes Украина подсчитало, что армия РФ потеряла технику на сумму 915 млн долларов.

Потери ВС РФ на острове Змеиный

Украинские военные уничтожили 8 ЗРК — "Тор", "Панцирь-С1", "Стрела" общей стоимостью более 100 млн долларов. Четыре различных корабля и катера на сумму 50 млн долларов. Среди них — новейшее буксирно-спасательное судно "Василий Бех". Также с помощью беспилотника "Байрактар" были уничтожены вертолет Ми-8 и катер "Раптор".

В то же время авторы отмечают, что в список вошли те цели, уничтожение которых подтверждали ВСУ.

Напомним, 2 июля ВСУ уничтожили всю технику противника на острове Змеиный.

30 июля Минобороны РФ выступило с заявлением о том, что российские подразделения уходят с острова Змеиный. Свое отступление после нанесения ударов со стороны ВСУ российское ведомство назвало "жестом доброй воли".