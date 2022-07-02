ВСУ полностью уничтожили российскую технику на Змеином (видео)
Россияне не смогли выполнить поставленные задачи.
Вооруженные силы Украины полностью уничтожили остатки российской техники на острове Змеиный. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
По словам Залужного, россияне накануне пытались уничтожить авиаударами свое брошенное вооружение и имущество. Тем не менее, "традиционно не справились с поставленной задачей".
"Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет. Все будет Украина!" – отметил главнокомандующий ВСУ.
На видео изображены моменты, как высокоточным оружием ВСУ полностью уничтожили остатки российского пребывания на острове с февраля 2022.
"Наша цель — победа", — добавил в заключение Валерий Залужный.
ВС РФ захватили Змеиный в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Именно пограничником острова были сказаны уже легендарные слова о российском военном корабле, а крейсер "Москва" утонул недалеко от берегов Змеиного.
Напомним, россияне покинули остров Змеиный, однако нанесли авиаудар с применением фосфорных бомб.
Также Фокус писал о цене практически 4-месячного пребывания россиян на Змеином. У острова в Черном море осталось вражеской техники, ценой почти миллиард долларов.