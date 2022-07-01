Поражение в Черном море: во сколько обошлась армии РФ битва за остров Змеиный (инфографика)

Общие потери Вооруженных сил России, которые были понесены в попытках захватить остров Змеиный, оцениваются в 915 млн долларов.

Подразделения Вооруженных сил РФ 30 июня покинули территорию Змеиного острова, неся потери в живой силе и технике, после удачного нанесения удара украинскими силами. Комментируя поражения в ключевой точке Черного моря Министерство обороны РФ назвало отвод своих войск "жестом доброй воли". В связи с этим издание Forbes опубликовало информацию о потерях россиян в битве за остров Змеиный в долларовом эквиваленте.

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На первом месте в рейтинге потерь находится флагман военного Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва", который был подбит 13 апреля. Стоимость судна оценивается в 750 млн долларов. Это вполне ощутимая сумма даже для корабля, который был спущен на воду в 1979 году.

Далее находятся восемь зенитно-ракетных комплекса российской армии типа "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более 100 млн долларов.

Одной из важнейших целей для украинских военных стало спасательное судно "Василий Бех", поскольку в составе флота корабль считался одним из новейших — Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. Его оценивают в 25 млн долларов. На борту судна, которое ушло под воду в результате попадания украинской ракеты, находился еще один ЗРК "Тор".

Также на Змеином были уничтожены три ЗРК "Панцирь С1". Таким образом общая сумма потерь Вооруженных сил РФ составила 915 млн долларов. И это потери, которые были понесены за попытку контролировать территорию острова в 17 га.

Напомним, Минобороны РФ 30 июля выступило с заявлением о том, что российские подразделения уходят из острова Змеиный. Свое бегство после нанесения ударов со стороны ВСУ, российской ведомство назвало "жестом доброй воли".

По данным оперативного командования сухопутных войск "Юг", военнослужащие ВС РФ при поспешном уходе с острова Змеиный самостоятельно уничтожали свою военную технику и документы и портили имущество. Также сообщалось, что при отступлении солдаты взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"