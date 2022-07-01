РФ ушла со Змеиного из-за уязвимости к ударам ВСУ, а не по "доброй воле", — разведка Британии

Последние несколько недель украинская армия наносила удары по российскому гарнизону и уничтожала корабли снабжения. Гарнизон оказался в изоляции.

30 июня Минобороны РФ заявило, что гарнизон покинул остров Змеиный на северо-западе Черного моря в качестве "жеста доброй воли", однако скорее всего, они покинули его из-за уязвимости к украинским ударам. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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Остров Змеиный был захвачен российскими войсками в первый день полномасштабного вторжения. Он расположен вдоль основных морских путей в Одессу и прилегающих портам.

Украинская армия на протяжении нескольких недель наносили удары по российскому гарнизону при помощи ракет и ударов беспилотников. Также применялись противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

Как отмечают в британской разведке, скорее всего, ВС РФ ушла из острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве акта "доброй воли".

Также ВС РФ заявляют, что они захватили поселок Привилла к северо-западу от Лисичанска на Донбассе. Интенсивные бои продолжаются за господствующую высоту вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Залужного, САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении Змеиного. А в Генштабе заявили, что они планируют полностью взять под свой контроль остров.