ВСУ планируют полностью восстановить контроль над островом Змеиный, — Генштаб

Сейчас украинские военные контролируют его оружием, но позже планируют восстановить свое физическое присутствие на острове.

Украинские военные хотят установить непосредственный физический контроль над стратегически важным островом Змеиный. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина — Укринформ".

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"В планах руководства Вооруженных сил есть установление непосредственного физического контроля над этим островом. Пока мы его контролируем с помощью нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации", — сказал Громов.

Он добавил, что сейчас погодные условия в районе острова несколько осложнены и мешают оценить урон, нанесенный украинскими военными противнику.

"Но с помощью других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники размещавшихся там оккупантов", — уточнил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Заметим, что Змеиный остров в Черном море находился под временной российской оккупацией, начиная с нападения РФ в первые дни полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские военные покинули остров Змеиный в Черном море. По информации украинских военных, россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. В настоящее время на острове пожар и раздаются взрывы.

Фокус также писал о том, что в последние недели украинские военные регулярно наносили удар по оккупированному Россией острову. 28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове перестала работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли три ЗРК "Панцирь-С1".