ЗСУ планують повністю відновити контроль над островом Зміїний, — Генштаб

Наразі українські військові контролюють його зброєю, але пізніше планують відновити свою фізичну присутність на острові.

Українські військові хочуть встановити безпосередній фізичний контроль за стратегічно важливим островом Зміїний. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у медіацентрі "Україна — Укрінформ".

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"У планах керівництва Збройних сил є встановлення безпосереднього фізичного контролю над цим островом. Поки ми його контролюємо за допомогою нашої зброї: далекобійної артилерії, ракетних військ та авіації", — сказав Громов.

Він додав, що зараз погодні умови в районі острова дещо ускладнені і заважають оцінити шкоду, яку завдали українські військові противнику.

"Але за допомогою інших засобів розвідки наші розвідники нам підтверджують завдання ударів по острову Зміїний, знищення озброєння і військової техніки окупантів, що там розміщувалися", — уточнив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Зауважимо, що острів Зміїний у Чорному морі знаходився під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові покинули острів Зміїний у Чорному морі. За інформацією українських військових, росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Зараз на острові пожежа і лунають вибухи.

Фокус також писав про те, що останніми тижнями українські військові регулярно завдавали удару по окупованому Росією острову. 28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що в результаті атаки ЗСУ на острові перестала працювати станція радіолокації, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили три ЗРК "Панцир-С1".