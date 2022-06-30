Российские военные покинули остров Змеиный в Черном море (фото)

По информации украинских военных, россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Сейчас на острове пожар и звучат взрывы.

Российская армия покинула остров Змеиный в Черном море в результате успешных атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

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По информации ведомства, ВС РФ покинули территорию после успешной операции, осуществленной ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ. Россияне эвакуировали со Змеиного остатки гарнизона двумя скоростными катерами. Сейчас на острове пожар и звучат взрывы, а окончательные результаты операции уточняются с помощью разведки.

По данным украинского Telegram-канала "Инсайдер.UA", взрывы на Змеином звучали и ночью, они осуществлялись россиянами с целью уничтожения образцов техники и документации.

Также есть информация, что один из четырех вертолетов, предварительно Ка-52, который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, в результате работы ВСУ получил повреждение и упал в море в районе между островом и Одесским газовым месторождением. Воздушно-космические силы РФ проводили его поиск, однако к положительному результату они не привели, вертолет затонул.

Что говорят в России

Информацию о выходе с острова ВС РФ также подтвердили в Минобороны России и заявили что это было сделано в качестве шага "доброй воли". Там добавили, что таким образом РФ показывает всему миру то, что не препятствует вывозу украинского продовольствия морскими путями.

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины… Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", — заявили в ведомстве.

Напомним, в последние недели украинские военные регулярно наносили удар по оккупированному Россией острову. 28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове перестала работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли три ЗРК "Панцирь-С1".

22 июня компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Змеиного после ударов украинской армии по нему. На опубликованных кадрах видны разрушения инфраструктуры острова и выжженную землю вокруг нее. Также была уничтожена вышка на южном конце острова.