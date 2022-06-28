ВСУ нанесли новый удар по острову Змеиный, а россияне не могут к нему подойти, — ОК "Юг"

По словам спикера военного командования Наталии Гуменюк, из-за ударов ВСУ не работает радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут подойти к острову и подвезти живую силу и вооружение, однако Змеиный все еще под оккупацией.

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по захваченному Россией острову Змеиный в Черном море, в результате чего российские войска понесли потери. Об этом заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк во время телевизионного марафона украинских телеканалов.

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Она рассказала, что военная операция ВСУ продолжается, а в ночь на 28 июня были нанесены новые удары по острову. За время операции украинских военных были уничтожены три самоходных зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", также не работает радиолокационная станция.

"Сейчас разведка подводит итоги, всего россияне потеряли на Змеином три "Панциря", радиолокационная станция не работает, из-за чего противник не может подойти к острову и подвезти живую силу и вооружение", — поделилась Наталия Гуменюк.

Представительница ОК "Юг" отметила, что остров Змеиный все еще под контролем российских сил, а украинские военные не имеют сухопутного доступа к нему. Поэтому ситуацию можно выяснять с помощью специальных средств.

Напомним, 27 июня в оперативном командовании рассказали, что ВСУ уничтожили третий по счету ЗРК "Панцирь-С1" на острове Змеиный. А в ночь с 26 на 27 июня было зафиксировано 10 попаданий.

26 июня в ведомстве заявили, что военная операция на острове продолжается, а ВСУ наносят удары с помощью "разнородных сил и видов вооружения".

23 июня в ОК "ЮГ" рассказали, что ВСУ уничтожают силы и средства ВС РФ на захваченном острове. Кроме того, в результате очередных ударов ВСУ был уничтожен ЗРК "Панцирь-С1".