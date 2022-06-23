Операция продолжается: ВСУ уничтожили еще один "Панцирь-С1" на острове Змеиный

Украинские военные продолжают военную операцию по уничтожению сил и средств ВС РФ на захваченном острове.

Украинские военные нанесли очередной удар по временно захваченному острову Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Фейсбуке.

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Военная операция по уничтожению сил и средств российских войск на острове Змеиный продолжается.

"Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", — сообщили в командовании.

Это уже второй уничтоженый комплекс "Панцирь-С1" за четверо суток.

Как заявил глава Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов, основная цель Украины — полное освобождение острова Змеиный от российских оккупантов. Враг сосредоточил группировку, у которой на вооружении есть ПВО и три единицы реактивной артиллерии. Также там есть катерная группа и спецподразделения РФ.

Напомним, 20 июня в ОК "Юг" подтвердили удар по ВС РФ на острове Змеиный. Позднее появились первые изображения со спутника, на которых видны следы возгорания в нескольких местах на острове.

Позднее в ВСУ заявили, что враг понес существенные потери на острове. А компания Maxar опубликовала детальные снимки разрушений на острове.