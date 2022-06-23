Операція триває: ЗСУ знищили ще один "Панцир-С1" на острові Зміїний

Українські військові продовжують військову операцію зі знищення сил і засобів ЗС РФ на захопленому острові.

Українські військові завдали чергового удару по тимчасово захопленому острову Зміїний. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Військова операція зі знищення сил і засобів російських військ на острові Зміїний триває.

"Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1"", — повідомили в командуванні.

Це вже другий знищений комплекс "Панцир-С1" за 4 доби.

Як заявив голова Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов, основною метою України є повне звільнення острова Зміїний від російських окупантів. Ворог зосередив угруповання, яке має на озброєнні ППО та три одиниці реактивної артилерії. Також там є катерна група та спецпідрозділи РФ.

Нагадаємо, 20 червня в ОК "Південь" підтвердили удар по ЗС РФ на острові Зміїний. Пізніше з'явилися перші зображення із супутника, на яких видно сліди загоряння в декількох місцях на острові.

Пізніше в ЗСУ заявили, що ворог зазнав суттєвих втрат на острові. А компанія Maxar опублікувала детальні знімки руйнувань на острові.