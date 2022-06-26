"Операция продолжается": ВСУ нанесли новые удары по острову Змеиный, — ОК "Юг"

В ведомстве уточнили, что украинские военные задействовали "разнородные силы и виды вооружения", а результаты очередных ударов по острову уточняются.

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по захваченному российской армией острову Змеиный в Черном море, военная операция продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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В ведомстве уточнили, что украинские военные задействовали "разнородные силы и виды вооружения", а результаты очередных ударов по острову уточняются.

Также известно, что в северо-западной части Черного моря Россия разместила два корабля черноморского флота, на их борту есть 16 крылатых ракет. А в районе Одесского газоконденсатного месторождения украинские военные зафиксировали активность поисково-спасательных суден ВС РФ. Вероятно, они проводят эвакуацию персонала в результате "чрезвычайной ситуации на одной из платформ".

Тем временем российские СМИ сообщают, что ночью 26 июня украинские военные обстреляли захваченные Россией газовые вышки "Черноморнефтегаза", которые расположены в Черном море. По данным журналистов, в результате атаки на вертолетной площадке на буровой установке образовалась пятиметровая дыра.

Ранее, 23 июня в оперативной командовании "Юг" заявляли, что операция по уничтожению сил и средств российских войск на острове Змеиный продолжается. Тогда украинские военные нанесли очередной удар, в результате которого попали в ЗРК "Панцырь-1".