Газовые "вышки Бойко" в Черном море пострадали от очередного удара, — росСМИ

Обстрел вышки "Черноморнефтегаза" произошел ночью 26 июня. Атака привела к тому, что на вертолетной площадке на буровой установке образовалась пятиметровая дыра.

В воскресенье, 26 июня, очередному обстрелу подвергся объект "Черноморнефтегаза" — вышка, которая входит в газодобывающий комплекс, названный СМИ "вышками Бойко". Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

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По данным авторов публикации, удар по вышке был нанесен ночью 26 июня. Атака пришлась на самоподъемную плавучую буровую установку "Таврида". В частности, снаряд попал по вертолетной площадке, а на месте взрыва образовалась пятиметровая дыра. Телеграм-канал указал, что в результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, что объект "вышки Бойко" получил такое название в связи с тем, что журналисты раскрыли схему по закупке двух нефтяных платформ через офшорные фирмы за примерно 800 млн долларов во время того, как Министерство энергетики и угольной промышленности возглавлял действующий народный депутат Юрий Бойко (2007-2012).

Напомним, 20 июня народный депутат Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко", украденным российскими силами в 2014 году. По словам парламентария, инцидент осложнил оккупантам добычу газа.

Также мы писали о том, как в Государственной думе РФ пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в ближайшее время после обстрела объектов "Черноморнефтегаза".