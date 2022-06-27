Украинские военные уничтожили третий ЗРК "Панцирь-С1" на острове Змеиный, — ОК "Юг" (видео)

Украинские военные будут продолжать операцию на захваченном острове до тех пор, пока его не освободят от войск РФ.

Украинская операция на острове Змеиный до сих пор продолжается. ВСУ уничтожили еще один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "Униан".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам ВСУ продолжают операцию на острове Змеиный. В ночь с 26 на 27 июня был нанесен еще ряд ударов по острову. Зафиксировано свыше 10 точных попаданий по острову. На данный момент происходит доразведка попаданий.

"Имеем сейчас первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", — заявила Гуменюк.

Во время предыдущих атак была уничтожена вражеская радиолокационная станция и еще два "Панциря". Сама операция, по словам спикера, рассчитана на длительное время. Ее цель — полное освобождение острова от российских войск.

Напомним, 26 июня в ОК "Юг" заявили, что ВСУ нанесли новые удары по острову Змеиный. Для этого были задействованы различные силы и средства.

23 июня в оперативной командовании "Юг" заявляли, что операция по уничтожению сил и средств российских войск на острове Змеиный продолжается. Тогда украинские военные нанесли очередной удар, в результате которого попали в ЗРК "Панцирь-1".