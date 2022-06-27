Українські військові знищили третій ЗРК "Панцир-С1" на острові Зміїний, — ОК "Південь" (відео)

Українські військові продовжуватимуть операцію на захопленому острові доти, доки його не звільнять від військ РФ.

Українська операція на острові Зміїний продовжується. ЗСУ знищили ще один зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони й оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє "Уніан".

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За її словами ЗСУ продовжують операцію на острові Зміїний. У ніч із 26 на 27 червня було завдано ще низку ударів по острову. Зафіксовано понад 10 точних влучень по острову. Наразі відбувається дорозвідка влучень.

"Маємо зараз перший звіт про те, що вкотре вражено ще один зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"", — заявила Гуменюк.

Під час попередніх атак було знищено ворожу радіолокаційну станцію та ще два "Панцирі". Власне операція, за словами речниці, розрахована на тривалий час. Її мета — повне звільнення острова від російських військ.

Нагадаємо, 26 червня в ОК "Південь" заявили, що ЗСУ завдали нових ударів по острову Зміїний. Для цього були задіяні різні сили та засоби.

23 червня в оперативному командуванні "Південь" заявляли, що операція зі знищення сил і засобів російських військ на острові Зміїний триває. Тоді українські військові завдали чергового удару, внаслідок якого влучили в ЗРК "Панцир-1".