РФ пішла зі Зміїного через вразливість до ударів ЗСУ, а не з "доброї волі", — розвідка Британії

Останні кілька тижнів українська армія завдавала ударів по російському гарнізону та знищувала кораблі постачання. Гарнізон опинився в ізоляції.

30 червня Міноборони РФ заявило, що гарнізон залишив острів Зміїний на північному заході Чорного моря як "жест доброї волі", проте найімовірніше, вони залишили його через вразливість до українських ударів. Про це повідомляють у свіжому звіті британської розвідки.

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Острів Зміїний захопили російські війська першого дня повномасштабного вторгнення. Він розташований вздовж основних морських шляхів до Одеси та прилеглих портів.

Українська армія протягом кількох тижнів завдавала ударів по російському гарнізону за допомогою ракет та ударів безпілотників. Також застосовувалися протикорабельні ракети, щоби зупинити російські військові кораблі, які намагалися поповнити запаси на острові.

Як зазначають у британській розвідці, найімовірніше, ЗС РФ пішли з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону і його вразливість для українських ударів, а не як акт "доброї волі".

Також ЗС РФ заявляють, що вони захопили селище Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі. Інтенсивні бої тривають за панівну висоту навколо Лисичанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Залужного, САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні Зміїного. А в Генштабі заявили, що вони планують повністю взяти під свій контроль острів.