Українська САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні Зміїного, — Залужний (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ, російські війська не витримали українських ударів на острові, тому вони залишили Зміїний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував кадри знищення російських об'єктів на острові Зміїний.

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За словами Залужного, окупанти не витримали артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, тому вони залишили острів Зміїний. Окремо генерал наголосив на ролі захисників Одеської області та конструкторів САУ "Богдана".

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"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", — написав Залужний.

САУ 2С22 "Богдана" розробляється силами "КрАЗ". Дальність пострілу — 42 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним снарядом. Це перша українська технологія під натовський 155-мм калібр.

Нагадаємо, в Міноборони РФ назвали евакуацію з острова Зміїний "кроком доброї волі".

26 січня в Україні провели стрільбу з САУ "Богдана" із дальністю на 42 км.