В ВСУ рассказали о потерях российских оккупантов на острове Змеиный

Поражение россиян на Змеином означает нивелирование всего Черноморского флота противника и значительное ослабление его позиций в этом регионе Украины.

Военные ВС РФ при спешном уходе с острова Змеиный самостоятельно уничтожали свою военную технику и документы и портили имущество. Об этом сообщили в штабе ОК "Юг".

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"По уточненным данным в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов", — проинформировал представитель оперативного командования.

Он также добавил, что оккупанти при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".

Также российские военные потеряли свой вертолет.

Чтобы прикрыть окончательный уход со стратегически важного острова Змеиный, военные РФ выполнили более двадцати вылетов авиации из Крыма. Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесской области две крылатых ракеты Х-31. Они попали в сельскохозяйственные угодьяи Белгород-Днестровского района.

Напомним, в четверг, 30 июня, российские военные покинули остров Змеиный в Черном море. По информации украинских военных, россияне эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

Кроме этого Фокус писал о том, что в последние недели украинские военные регулярно наносили удар по оккупированному Россией острову. 28 июня в ОК "Юг" сообщали, что в результате атаки ВСУ на острове перестала работать радиолокационная станция, из-за чего россияне не могут к нему подойти. Также сообщалось, что за все время ВС РФ потеряли три ЗРК "Панцирь-С1".