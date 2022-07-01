У ЗСУ розповіли про втрати російських окупантів на острові Зміїний

Поразка росіян на Зміїному означає нівелювання всього Чорноморського флоту противника та значне ослаблення його позицій у цьому регіоні України.

Військові ЗС РФ під час спішного виходу з острова Зміїний самостійно знищували свою військову техніку та документи й псували майно. Про це повідомили у штабі ОК "Південь".

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"За уточненими даними внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містить дизель-генератор, станцію радіолокації і польовий склад боєприпасів", — поінформував представник оперативного командування.

Він також додав, що окупанти під час відступу підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".

Також російські військові втратили свій гелікоптер.

Щоб прикрити остаточний відхід зі стратегічно важливого острова Зміїний, військові РФ виконали понад двадцять вильотів авіації з Криму. Один із винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив на Одещині дві крилаті ракети Х-31. Вони потрапили в сільськогосподарські угіддя Білгород-Дністровського району.

Нагадаємо, в четвер, 30 червня, російські військові залишили острів Зміїний у Чорному морі. За інформацією українських військових, росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами.

Крім цього Фокус писав про те, що в останні тижні українські військові регулярно завдавали удару по окупованому Росією острову. 28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що внаслідок атаки ЗСУ на острові перестала працювати станція радіолокації, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили три ЗРК "Панцир-С1".