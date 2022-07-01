Поразка в Чорному морі: скільки коштувала армії РФ битва за острів Зміїний (інфографіка)

Загальні втрати Збройних сил Росії, яких зазнали у спробах захопити острів Зміїний, оцінюються в 915 млн доларів.

Підрозділи Збройних сил РФ 30 червня залишили територію Зміїного острова, зазнавши втрат у живій силі та техніці, після вдалого завдання удару українськими силами. Коментуючи поразки у ключовій точці Чорного моря Міністерство оборони РФ назвало відведення своїх військ "жестом доброї волі". У зв'язку з цим видання Forbes опублікувало інформацію про втрати росіян у битві за острів Зміїний у доларовому еквіваленті.

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На першому місці в рейтингу втрат знаходиться флагман військового Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва", який було підбито 13 квітня. Вартість судна оцінюється в 750 млн доларів. Це цілком відчутна сума навіть для корабля, спущеного на воду в 1979 році.

Далі знаходяться вісім зенітно-ракетних комплексів російської армії типу "Тор", "Панцир" та "Стріла" загальною вартістю понад 100 млн доларів.

Однією з найважливіших цілей для українських військових стало рятувальне судно "Василь Бех", оскільки у складі флоту корабель вважався одним із найновіших — Астраханський судноремонтний завод спустив його на воду в 2016 році. Його оцінюють у 25 млн доларів. На борту судна, яке пішло під воду внаслідок влучення української ракети, знаходився ще один ЗРК "Тор".

Також на Зміїному було знищено три ЗРК "Панцир С1". Так, загальна сума втрат Збройних сил РФ склала 915 млн доларів. І це втрати, яких зазнали за спробу контролювати територію острова 17 га.

Нагадаємо, Міноборони РФ 30 липня виступило із заявою про те, що російські підрозділи йдуть з острова Зміїний. Свою втечу після завдання ударів із боку ЗСУ, російське відомство назвало "жестом доброї волі".

За даними оперативного командування сухопутних військ "Південь", військовослужбовці ЗС РФ під час поспішного відходу з острова Зміїний самостійно знищували свою військову техніку та документи і псували майно. Також повідомлялося, що в процесі відступу солдати підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г"