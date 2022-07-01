Россия нанесла авиаудар по острову Змеиный, — Залужный (видео)

Российские оккупанты, которые недавно говорили о "жесте доброй воли", не способны придерживаться собственных заявлений, отметил генерал.

Вооруженные силы РФ вечером, 1 июля, нанесли авиаудар по объектам на острове Змеиный с применением фосфорных бомб. Видео удара опубликовал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Бомбы были сброшены самолетами Су-30 ВКС России, которые вылетели с аэродрома Бельбек.

Генерал отметил, что российские оккупанты, которые недавно говорили о "жесте доброй воле" не могут придерживаться даже собственных заявлений.

"Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", — написал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что о нанесении удара по Змеиному должны знать все те, кто говорит о возможных договоренностях с Россией.

"Единое, в чем противник ведет себя последовательно, так это неизменная "точность" нанесения ударов", — подчеркнул Залужный, обратив внимание зрителей на видео.

Напомним, что подразделения ВС России 30 июня покинули черноморский остров Змеиный. Военное руководство противника сообщило, что отвод войск является неким "жестом доброй воли", однако, по утверждению британской разведки, россияне ушли из острова по причине уязвимости к ударам ВСУ.

Издание Forbes подсчитало, во сколько обошлись российской армии сражения вокруг острова Змеиный. Журналисты сообщили, что по общим подсчетам ВС РФ потеряли техники на сумму около 915 млн долларов, в числе которых самая большая потеря — крейсер "Москва", стоимостью 750 млн долларов.