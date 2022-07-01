Росія завдала авіаудару по острову Зміїний, — Залужний (відео)

Російські окупанти, які нещодавно говорили про "жест доброї волі", не здатні дотримуватися власних заяв, зазначив генерал.

Збройні сили РФ увечері, 1 липня, завдали авіаудару по об'єктах на острові Зміїний із застосуванням фосфорних бомб. Відео удару опублікував у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Бомби скинули літаки Су-30 ВКС Росії, які вилетіли з аеродрому Бельбек.

Генерал зазначив, що російські окупанти, які нещодавно говорили про "жест доброї волі" не можуть дотримуватися навіть власних заяв.

"Сьогодні приблизно о 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", — написав Залужний.

Головнокомандувач додав, що про завдання удару по Зміїному повинні знати всі ті, хто говорить про можливі домовленості з Росією.

"Єдине, в чому противник поводиться послідовно, то це незмінна "точність" завдання ударів", — підкреслив Залужний, звернувши увагу глядачів на відео.

Нагадаємо, що підрозділи ЗС Росії 30 червня залишили чорноморський острів Зміїний. Військове керівництво противника повідомило, що відведення військ є якимось "жестом доброї волі", проте, за твердженням британської розвідки, росіяни пішли з острова через вразливість до ударів ЗСУ.

Видання Forbes підрахувало, скільки коштували російській армії битви навколо острова Зміїний. Журналісти повідомили, що за загальним підрахунком ЗС РФ втратили техніки на суму майже 915 млн доларів, серед яких найбільша втрата — крейсер "Москва" вартістю 750 млн доларів.