ЗСУ повністю знищили російську техніку на Зміїному (відео)
Росіяни не змогли виконати поставлених завдань.
Збройні сили України повністю знищили залишки російської техніки на острові Зміїний. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
За словами Залужного, росіяни напередодні намагалися знищити авіаударами свої покинуті озброєння та майно. Проте, "традиційно не впоралися з поставленим завданням".
"Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне. Все буде Україна!" — зазначив головнокомандувач ЗСУ.
На відео зображено моменти, як високоточною зброєю ЗСУ повністю знищили залишки російського перебування на острові з лютого 2022.
"Наша мета — перемога", — додав насамкінець Валерій Залужний.
ЗС РФ захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Саме прикордонником острова були сказані уже легендарні слова про російський воєнний корабель, а крейсер "Москва" потонув недалеко від берегів Зміїного.
Нагадаємо, росіяни покинули острів Зміїний, проте завдали авіаудару із застосуванням фосфорних бомб.
Також Фокус писав про ціну практично 4-місячного перебування росіян на Зміїному. Біля острова у Чорному морі залишилося ворожої техніки, ціною в майже мільярд доларів.