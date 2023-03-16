"Битва за острів": військова розвідка опублікувала фільм про деокупацію Зміїного (відео)

У документальній стрічці, автором якої є Артем Шевченко, показано унікальні кадри спецоперацій ГУР та СБУ із зачистки острова від російських загарбників.

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В Україні презентували документальний фільм про деокупацію Зміїного острова українськими військовими. Фільм вийшов в ефір 15 березня 2023 року.

У фільмі "Море. Битва за острів Зміїний" Головне управління розвідки показало унікальні кадри, як український спецназ висаджувався на окупований росіянами острів та штурмував його.

Документальна стрічка розповідає глядачеві, як і для чого відбувалося захоплення російськими військами острова Зміїний, скільки людей обороняли острів і чи там жили цивільні. А ще як вдалося звільнити острів і що це дало Україні.

"Море. Битва за острів Зміїний": що відомо про фільм

Це друга робота з документального циклу режисера Артема Шевченка "Військова розвідка України: на морі, в небі, на землі", присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки в Чорному морі українського острова.

Перший фільм був присвячений Маріуполю. Це стрічка "Небо. Авіапрорив на Азовсталь".

Кінострічка "Море. Битва за острів Зміний" показує глядачам унікальні кадри військової операції зі звільнення острова від окупантів за участю спецназівців військової розвідки та бійців групи "Альфа" СБУ.

Спершу українські військові знищили всю техніку, яку росіяни встигли завезти на острів. А 8 травня 2022 року розпочалася десантна операція.

"Всі розуміли, що це складна операція і ніхто не міг дати задню", – каже командир підрозділу спецпризначення ГУР МО із позивним "Шаман", спогади якого також включили до кінострічки.

Документальна стрічка триває 46 хвилин. У ній використовували вже популярні серед українців пісні "Ой у лузі червона калина" та "Російський воєнний корабель, йди на*уй".

Нагадаємо, 15 лютого ведучий Дмитро Комаров показав фрагмент свого документального фільму "Рік" про повномасштабну війну Росії проти України. У проекті Комаров, зокрема, розповів про так званий "центр ухвалення рішень", який є головною метою росіян.

Ми також інформували про те, що 23 листопада 2022 року відбувся закритий показ фільму "Спогад про майбутнє". Основна ідея документального фільму – це руйнація звичного та затишного, гарного та гармонійного старого світу страшною чудовиськом – війною. У картині показано багато відомих культурних місць Одеси та Харкова, а потім – бомбардування цих місць, руйнування і навіть самі моменти вибухів архітектурних шедеврів.