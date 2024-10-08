РФ атакує цілі біля острова Зміїний: в ДПСУ пояснили тактику окупантів (відео)

Країна-агресор постійно намагається атакувати газовидобувні вежі. А ЗСУ роблять все, аби вибити ворога.

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Росія намагається взяти контроль усі морські шляхи в Чорному морі. І для того без упину кидає війська на газодобувні вежі біля острова Зміїний. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи нещодавнє ексклюзивне відео боїв.

Кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

"Сили оборони України, у першу чергу підрозділи спеціального призначення ГУР та ДПСУ, постійно виконують завдання в акваторії Чорного моря, щоб контролювати цю територію, не допустити ворога. І це треба розуміти", – розказав речник ДПСУ.

За його словами, важливо зберігати контроль над морськими шляхами, де проходять судна, а також над газовидобувними вежами, які ворог раніше використовував як плацдарми, на яких розміщував свої засоби ураження та спостереження.

Андрій Демченко зауважив, що групи, які звільняли газовидобувні вежі поблизу Зміїного, зробили все необхідне, щоб противник не міг контролювати ці об'єкти.

"Засоби ураження ворога також були знищені. Нашим хлопцям, нашим захисникам вдається їх утримувати, уникати ураження від ворога. Втім, саме ми завдаємо удари, які не дозволяють йому контролювати цю територію", – запевнив він.

Нагадаємо, що 5 жовтня спецпризначенці Державної прикордонної служби та підрозділи Головного управління розвідки захопили та взяли під контроль частину газовидобувних веж поблизу острова Зміїний. Ексклюзивне відео боїв за стратегічно важливі об'єкти з'явилися в мережі.

Деокупація острова Зміїний сталась 30 червня 2022 року, що Україна звільнила острів Зміїний від окупантів, повернувши його під український прапор. Ця операція зруйнувала плани агресора позбавити Україну статусу морської держави.