РФ атакует цели возле острова Змеиный: в ГПСУ объяснили тактику оккупантов (видео)

Страна-агрессор постоянно пытается атаковать газодобывающие башни. А ВСУ делают все, чтобы выбить врага.

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Россия пытается взять контроль все морские пути в Черном море. И для этого без остановки бросает войска на газодобывающие башни возле острова Змеиный. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя недавнее эксклюзивное видео боев.

Кадры боев за газодобывающие вышки вблизи Змеиного

"Силы обороны Украины, в первую очередь подразделения специального назначения ГУР и ГПСУ, постоянно выполняют задачи в акватории Черного моря, чтобы контролировать эту территорию, не допустить врага. И это надо понимать", — рассказал представитель ГПСУ.

По его словам, важно сохранять контроль над морскими путями, где проходят суда, а также над газодобывающими башнями, которые враг ранее использовал как плацдармы, на которых размещал свои средства поражения и наблюдения.

Андрей Демченко отметил, что группы, которые освобождали газодобывающие башни вблизи Змеиного, сделали все необходимое, чтобы противник не мог контролировать эти объекты.

"Средства поражения врага также были уничтожены. Нашим ребятам, нашим защитникам удается их удерживать, избегать поражения от врага. Впрочем, именно мы наносим удары, которые не позволяют ему контролировать эту территорию", — заверил он.

Напомним, что 5 октября спецназовцы Государственной пограничной службы и подразделения Главного управления разведки захватили и взяли под контроль часть газодобывающих башен вблизи острова Змеиный. Эксклюзивное видео боев за стратегически важные объекты появились в сети.

Деоккупация острова Змеиный произошла 30 июня 2022 года, когда Украина освободила остров Змеиный от оккупантов, вернув его под украинский флаг. Эта операция разрушила планы агрессора лишить Украину статуса морской державы.