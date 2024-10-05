Титанические усилия: появились кадры освобождения газодобывающих башен возле Змеиного (видео)

Уникальная операция Сил обороны, как отмечают в Госпогранслужбе, дает возможность украинским защитникам контролировать значительную часть акватории Черного моря.

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Украинским защитникам удалось освободить газодобывающие башни вблизи острова Змеиный в Черном море. Новыми эксклюзивными подробностями поделились в Государственной пограничной службе.

На опубликованных кадрах можно увидеть сначала как планировалась операция в темном помещении и с картой, а после этого уже фрагменты непосредственного освобождения.

"Спецназовцы ГПСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ отбивают у врага газодобывающие платформы в Черном море. Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей", — говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе добавили, что благодаря этой операции украинские защитники получили возможность контролировать значительную часть акватории Черного моря, а также могут усилить оборону.

Источники "Украинской правды" утверждают, что произошли эти события летом текущего года.

Напомним, в сентябре прошлого года Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы РФ с 2015 года. Восстановление контроля над вышками дало возможность Украине усилить безопасность в Черном море и ослабить РФ во временно оккупированном Крыму.