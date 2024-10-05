Титанічні зусилля: з'явилися кадри звільнення газовидобувних веж біля Зміїного (відео)

Унікальна операція Сил оборони, як зазначають у Держприкордонслужбі, дає можливість українським захисникам контролювати значну частину акваторії Чорного моря.

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Українським захисникам вдалося звільнити газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний у Чорному морі. Новими ексклюзивними подробицями поділилися в Державній прикордонній службі.

На опублікованих кадрах можна побачити спочатку як планувалася операція в темному приміщенні та з картою, а після цього вже фрагменти безпосереднього звільнення.

"Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи в Чорному морі. Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих об'єктів, які виконують роль наших морських фортець", — ідеться в повідомленні.

У Державній прикордонній службі додали, що завдяки цій операції українські захисники отримали можливість контролювати значну частину акваторії Чорного моря, а також можуть посилити оборону.

Джерела "Української правди" стверджують, що відбулися ці події влітку поточного року.

Нагадаємо, у вересні минулого року Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля узбережжя Криму в Чорному морі, які були окуповані РФ з 2015 року. Відновлення контролю над вишками дало змогу Україні посилити безпеку в Чорному морі та послабити РФ у тимчасово окупованому Криму.