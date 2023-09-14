Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Вернули под контроль "вышки Бойко": спецназовцы ГУР показали фотографии со спецзадания (фото)

новости украины, война рф против украины. вышки бойка, стугна. спецоперация, гур минобороны, разведка
Бойцы батальона "Стугна"

Восстановление контроля над вышками дает возможность Украине усилить безопасность в Черном море и ослабить РФ во временно оккупированном Крыму.

Related video

Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы РФ с 2015 года. Спецоперацию проводили бойцы батальона "Стугна". Они поделились фотографиями с успешного спецзадания.

"Итак — те самые вышки. Эксклюзивные фото с выполнения специального задания в Черном море военнослужащими "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Fullscreen

На опубликованных фото бойцы позируют на фоне деоккупированных буровых газо- и нефтедобывающих платформ.

После "освобождения" вышек от оккупантов, они не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а также ослабнет разведка ВС РФ юга Украины.

Бойцы "Стугны" на "вышках Бойко" Fullscreen
Бойцы "Стугны" на "вышках Бойко"

Напомним, что "вышки Бойко" россияне использовали для контроля транспортного маршрута в направлении Одессы, Николаева и Херсона. Восстановление контроля над ними сигнализирует о возможности усилить безопасность в Черном море и ослабить РФ во временно оккупированном Крыму.

ранее сообщалось, что 26 июня обстрелу подвергся объект "Черноморнефтегаза" — вышка, которая входит в газодобывающий комплекс, названный СМИ "вышками Бойко". Атака пришлась на самоподъемную плавучую буровую установку "Таврида". Снаряд попал по вертолетной площадке, а на месте взрыва образовалась пятиметровая дыра.