Вернули под контроль "вышки Бойко": спецназовцы ГУР показали фотографии со спецзадания (фото)

Восстановление контроля над вышками дает возможность Украине усилить безопасность в Черном море и ослабить РФ во временно оккупированном Крыму.

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Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы РФ с 2015 года. Спецоперацию проводили бойцы батальона "Стугна". Они поделились фотографиями с успешного спецзадания.

"Итак — те самые вышки. Эксклюзивные фото с выполнения специального задания в Черном море военнослужащими "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото бойцы позируют на фоне деоккупированных буровых газо- и нефтедобывающих платформ.

После "освобождения" вышек от оккупантов, они не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а также ослабнет разведка ВС РФ юга Украины.

Бойцы "Стугны" на "вышках Бойко"

Напомним, что "вышки Бойко" россияне использовали для контроля транспортного маршрута в направлении Одессы, Николаева и Херсона. Восстановление контроля над ними сигнализирует о возможности усилить безопасность в Черном море и ослабить РФ во временно оккупированном Крыму.

ранее сообщалось, что 26 июня обстрелу подвергся объект "Черноморнефтегаза" — вышка, которая входит в газодобывающий комплекс, названный СМИ "вышками Бойко". Атака пришлась на самоподъемную плавучую буровую установку "Таврида". Снаряд попал по вертолетной площадке, а на месте взрыва образовалась пятиметровая дыра.