"Ослабить РФ в Крыму": почему возвращение под контроль "вышек Бойко" важная победа для Украины

Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у берегов Крыма в Черном море, оккупированные РФ в 2015 году. По словам экспертов, теперь россияне не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а так же ослабнет разведка ВС РФ юга Украины.

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Так называемые "вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы между Одессой и оккупированным Крымом. Россия захватила их в 2015 году. С того момента Украина проводила операции по их возвращению.

В конце августа 2023 года со ссылкой на британскую разведку, СМИ сообщали, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами ведутся бои за контроль над стратегически важными объектами. А 11 сентября стало известно, что "вышки Бойко" вернули под контроль Украины.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". Спецназам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", что может отслеживать движение судов в Черном море", — сообщили в ГУР МО Украины.

Важная победа

По словам военного эксперта Павла Нарожного, возвращение под контроль Украины "вышек Бойко" — не просто символическая победа.

"Есть два важных направления, почему для нас стратегически необходимо возобновить контроль над этими объектами. Во-первых, на "вышках Бойко" неоднократно были замечены военные РФ. Они проводили разведывательные операции — наблюдали, фиксировали, что происходит в Черном море, используя разного рода аппаратуру для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", — говорит Фокусу Нарожный.

Кроме того, с помощью "вышек Бойко" Россия добывала газ в Черном море.

"Если мы получили к ним доступ — на 99% мы перекрыли добычу газа, а это значит, что он не будет поступать на территорию временно оккупированного Крыма", — отмечает Нарожный.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак считает, что "вышки Бойко" россияне использовали для контроля транспортного маршрута по направлению Одессы, Николаева и Херсона. По этой причине возобновления контроля над ними сигнализирует о возможности усилить безопасность в Черном море и ослабить РФ во временно оккупированном Крыму.

"Вышки Бойко" были важными объектами в нефтегазовой стратегии Украины. Но после оккупации [РФ полуострова Крым] мы проложили другой газопровод, и в этом смысле эти объекты несли не столь важное значение. Другое дело — безопасность маршрутов по направлению Одессы, Николаева и Херсона. Они проходят недалеко от "вышек Бойко", где расположены радары российских военных. Мы неоднократно предпринимали попытки вернуть вышки под контроль, но сталкивались, в частности, с авиацией РФ. Сейчас мы установили контроль, и значит сможем обеспечить безопасность маршрутов, а также ослабить РФ на западе [временно оккупированного] полуострова. Это сигнал, что наши силы, рано или поздно, вернут под контроль все объекты, которые россияне используют в военной инфраструктуре для контроля акватории", — говорит Фокусу Йижак.

Напомним, "вышки Бойко" получили такое название после того, как журналисты раскрыли схему закупки двух нефтяных платформ через оффшорные фирмы за приблизительно 800 миллионов долларов. В то время Министерство энергетики и угольной промышленности возглавлял народный депутат Юрий Бойко (2007-2012). В 2015 году ВС РФ оккупировали так называемые "вышки Бойко".

Фокус ранее писал о том, что в РФ в очередной раз сообщили о нападении дронов на территорию временно оккупированного Крыма. По версии захватчиков, в ночь с 10 сентября были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов. Оккупационные власти Крыма утверждают, что все дроны, якобы, были сбиты над акваторией Черного моря.

Фокус также писал 8 августа о том, что армия РФ атаковала Украину две ночи подряд несколькими группами ударных дронов Shahed-136/131. Беспилотники запускали из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.